Предоставлено "Комсомолке"

В Орле двое пострадали в ДТП с переворотом машины на улице Комсомольской. Авария произошла рано утром.

В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили, что 18 февраля, в 06.45, на улице Комсомольской столкнулись «Киа Спортейдж» и «Фольксваген Поло». 51-летний водитель «Киа» двигался со стороны улицы Мопра в направлении Карачевского шоссе, а 49-летний автолюбитель на «Фольксвагене» ехал с обратной стороны.

В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок. На месте работали спасатели. Водитель «Фольксвагена» и пассажир «Киа» получили телесные повреждения.