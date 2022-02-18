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Здоровье18 февраля 2022 9:52

В Орловской области более 6 500 предприятий свободны от COVID-19

За прошедшие две недели проверили 40 из них
Сергей Силаев
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В Орловской области более 6 500 предприятий свободны от COVID-19. За прошедшие две недели проверили 40 из них.

О проведенных проверках рассказал руководитель департамента экономического развития Сергей Антонцев. Их провели в Орле, Мценске и Ливнах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В Орле 34 организации предоставили документы о вакцинации сотрудников, в Мценске и Ливнах – по 5. Сотрудники не выявили нарушений.

Сейчас в регионе 6 592 организации имеют статус свободных от COVID-19, при этом новые заявки продолжают поступать. В ближайшее время планируется продумать комплекс мер дополнительной поддержки предприятий.