В Орловской области более 6 500 предприятий свободны от COVID-19. За прошедшие две недели проверили 40 из них.

О проведенных проверках рассказал руководитель департамента экономического развития Сергей Антонцев. Их провели в Орле, Мценске и Ливнах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В Орле 34 организации предоставили документы о вакцинации сотрудников, в Мценске и Ливнах – по 5. Сотрудники не выявили нарушений.

Сейчас в регионе 6 592 организации имеют статус свободных от COVID-19, при этом новые заявки продолжают поступать. В ближайшее время планируется продумать комплекс мер дополнительной поддержки предприятий.