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Происшествия18 февраля 2022 9:12

В Орловской области бывший судебный пристав незаконно составлял протоколы

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области бывший судебный пристав незаконно составлял протоколы об административных нарушениях. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено после оперативных действий УФСБ России по Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствие выяснило, что с марта по апрель 2020 года и с апреля по июль 2021 года пристав незаконно составлял протоколы об административных нарушениях на троих местных жителей якобы за неисполнение законодательства об исполнительном производстве. Орловцам были выписаны штрафы, а также их привлекали к обязательным работам.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении бывшего пристава и других лиц. Собираются доказательства, расследование уголовного дела продолжается.