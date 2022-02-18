Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле горел двухэтажный дом на улице Северной. Пожар ликвидировали 11 спасателей.

17 февраля, около 13.35, на пульт МЧС пришло сообщение о возгорании в жилом доме. Очаг находился на втором этаже здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя, а затем пролили и разобрали конструкцию.

Пожар тушили 11 человек, используя 3 единицы техники. Пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего уточняются.