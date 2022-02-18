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Орловцы старше 65 лет стали в 2,3 раза чаще болеть коронавирусом. На взрослых приходится 83,2% заражений за последние две недели.

В Орловской области показатели заболеваемости коронавирусом остаются высокими. О ситуации в регионе рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании оперативного штаба по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства региона.

Коэффициент распространения инфекции на 17 февраля (Rt) – 0,91. За последние две недели заболеваемость среди орловцев старше 65 лет увеличилась в 2,3 раза. Помимо этого, количество семейных очагов увеличилось в 3 раза.

Продолжился рост заражений среди детей до 6 лет на 13% и подростков 15-17 на 20%, а также среди медиков.

В возрастной структуре 16,8 % заражений приходится на детей, 83,2 % – на взрослых. По результатам исследований в образцах, направляемых на секвенирование генома, преобладает штамм «омикрон». На последней неделе доля этой разновидности вируса в лабораторных пробах составила 95,2%.