В Орловской области развернуто 1946 коек для больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орловской области 408 подростков привиты от COVID-19. Препарат «Спутник М» рекомендован для орловцев от 12-17 лет.

Об иммунизации детей и подростков в Орловской области рассказал руководитель департамента здравоохранения региона Станислав Шувалов на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Двухкомпонентная вакцина вводится детям и подросткам от 12 до 17 лет с разрешения родителей. С 15 лет необходимо согласие вакцинируемого. В настоящее время регион ожидает поставку новой партии вакцины «Спутник М»

В Орловской области от COVID-19 вакцинировано 457 696 человек. 59 347 орловцев ревакцинировались.