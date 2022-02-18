На внедрение интеллектуальных систем потратят 360 миллионов рублей Фото: Сергей Силаев

В Орле половина светофоров станут «умными». Они следят за дорожной обстановкой с помощью камер.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на улицах Орла уже установлено 15 умных светофоров и 8 остановок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

«Умные» остановки оценивают пассажиропоток и информируют о пребывающем транспорте. Есть и кнопка «112» для экстренных случаев.

Интеллектуальные системы появляются и на городском транспорте. Сейчас датчики подсчета пассажиров и камеры установлены в 13 автобусах. До 2024 планируется подключить к системе весь муниципальный автопарк.

Внедрение ИТС завершится в 2024 году. На эти цели потратят около 360 миллионов рублей.