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Общество17 февраля 2022 15:22

Погода в Орле на 18 февраля: в городе будет пасмурно, сыро и ветрено

Ненастье сохраняет свои позиции
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Ненастная погода задержится в Орле

Ненастная погода задержится в Орле

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ненастная погода, обрушившаяся на Орел, задержится еще на несколько дней. Так, в пятницу 18 февраля в городе пасмурно, ветрено и сыро.

Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в последний рабочий день этой недели на термометрах от +2 до +5 градуса. Ветер юго-западный с сильными порывами. Небо затянуто тучами, ночью снег с дождем, днем небольшой дождь. Атмосферное давление низкое, 729 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, не побалуют хорошей погодой и выходные: ожидаются дожди и сильный ветер.