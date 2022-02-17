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Общество17 февраля 2022 14:23

В Колпнянском районе на благоустройство потратят 5,8 миллиона рублей

Средства израсходуют в 2022 году
Сергей Силаев
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В Колпнянском районе на благоустройство потратят 5,8 миллиона рублей. Средства израсходуют в 2022 году.

На совещании с главами муниципалитетов глава Колпянского района рассказал о планах на благоустройство в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Восемь дворовых территорий отремонтируют за 2,8 миллиона, а одну общественную – за три миллиона рублей. Работы продлятся четыре месяца, начиная с апреля. На данный момент контракты заключены, разрабатывается проектно-сметная документация.