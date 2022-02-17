В больницах Орловской области возобновляется плановый прием

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив "КП")

С будущего понедельника, 21 февраля, больницы Орловской области вновь начнут оказывать плановую медицинскую помощь, пациентов примут также на диспансеризацию и профилактические осмотры.

Решение об этом принял 17 февраля оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. Вернутся в свои кабинеты и специалисты узкой направленности, которые ранее работали с ковидными пациентами и не принимали.

- В настоящее время в большинстве поликлиник отмечено снижение пиковых нагрузок. Поэтому узкие специалисты могут вернуться к работе по профилю, чтобы пациенты с сердечно-сосудистыми, эндокринными, гастроэнтеролическими и другими заболеваниями могли получать помощь в полном объеме, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отмечается также, что пациентов с признаками ОРВИ или коронавируса на прием не пустят: для них продолжают работу ковидные боксы.