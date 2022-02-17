Фото: Ольга Супонева

В Орле 40-летний житель украл интернет-кабель стоимостью 40 тысяч рублей. В общей сложности он присвоил себе 290 метров дорогостоящих проводов.

В отделение полиции обратился интернет-провайдер с сообщением о пропаже кабеля из подъезда дома на улице Жилинской. Сотрудники сразу выехали на место. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В многоквартирном доме был задержан ранее судимый местный житель с сумкой, в которой находился интернет-кабель на 90 метров.

Позже полицейские выяснили, что ранее мужчина похитил еще 200 метров интернет-проводов, а общая сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело. Орловцу избрана мера в виде обязательства о явке.