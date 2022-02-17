В Орловской области продлен запрет на работу общепита по ночам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Запрет на работу общепита по ночам в Орловской области продлили до 24 февраля. Кафе, рестораны, бары и ночные клубы останутся закрытыми с 23.00 до 6.00.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 17 февраля было принято соответствующее решение. Причина - натиск ковида и простудных заболеваний.

- На территории Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, высокий уровень госпитализации лиц, больных COVID-19, а также рост заболеваемости внебольничными пневмониями, - прокомментировали в пресс-службе Правительства региона.

При этом если за неделю ситуация выровняется и заболеваемость пойдет на спад, ограничения для общепита снимут. В настоящее же время кафе могут работать на доставку или готовить блюда для самовывоза. Не закрыты также кафе, расположенные вдоль федеральных трасс.