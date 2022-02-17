Фото: пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов

В Орловском облсовете согласовали кандидатуры на должности мировых судей. На заседании комитета обсудили изменения в уставе региона.

На комитете по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности 17 февраля депутаты обсудили несколько вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.

В начале заседания согласовали мировых судей для участков №1 Заводского и №4 Железнодорожного района Орла. Помимо этого, новый мировой судья появится на участке № 1 Орловского района и в Верховском районе.

На повестку дня вынесены изменения в уставе региона, закрепляющие принцип единства публичной власти. В связи с принятием федерального закона губернатора области переименуют в главу, изменятся элементы его статуса, а перечень полномочий государственной власти уточнят.

К оценке эффективности исполнительной власти применят новые подходы, а антикоррупционные требования станут жестче.