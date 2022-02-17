Число умерших от коронавируса жителей Орловской области достигло 1700

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса пациентов. По данным, которые представил федеральный оперативный штаб на 17 февраля 2022, скончалось 1700 жителей региона с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.

Это официальная статистика по количеству смертей в регионе с начала пандемии и до сегодняшнего дня. Коэффициент смертности на Орловщине равен 227,5 на 100 тысяч населения. Показатель чуть ниже среднего по России: в стране он составляет 228,4 на 100 тысяч жителей.

В целом по России зафиксировано 343 173 смертельных случаев covid-19.