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Происшествия17 февраля 2022 10:30

В Орле полицейские задержали парня с шестнадцатью свертками наркотиков

В них находилось около 11 граммов запрещенного вещества
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицейские задержали парня с шестнадцатью свертками наркотиков. В них находилось около 11 граммов запрещенного вещества.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что полицейские получили информацию о возможной причастности 19-летнего орловца к незаконному обороту наркотиков.

В Заводском районе Орла стражи порядка досмотрели молодого человека и нашли шестнадцать свертков с порошком белого цвета. Их отправили на экспертизу, показавшую наличие в одном свертке синтетического наркотика, а в пятнадцати других – запрещенного вещества мефедрон. Общая масса – 10,9 граммов.

Орловец рассказал, что приобрел наркотики для себя. Возбуждено уголовное дело. На период следствия молодого человека заключили под стражу.