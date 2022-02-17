На 17 февраля 2022 в Орловской области выявлено 729 новых случаев коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП")

Статистику по заражению коронавирусом и последствиям его распространения опубликовал федеральный оперштаб. В Орловской области на 17 февраля 2022 года коронавирус подтвердился еще у 729 пациентов.

Из новых заболевших ковидом 129 человек положили в больницы за минувшие сутки. Общее число заболевших за весь период наблюдения - 91 930.

Данные яндекса

Выписано по выздоровлению за прошедший день 325 жителей Орловской области. Всего излечилось 73 912 орловцев.

Однако есть и те, кто не смог побороть болезнь. Умерло еще 5 пациентов с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего скончалось 1 700 орловцев, так и не излечившихся от ковида.