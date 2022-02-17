Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле «Ниссан» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». Автомобили двигались попутно, но не поделили дорогу.

В региональном «ГИБДД» рассказали, что 16 февраля, около 10.00, водитель легковушки двигался по улице Лескова в сторону Красноармейской улицы. В районе дома 16 автомобили столкнулись. В грузовом фургоне был 56-летний водитель и 51-летняя пассажирка. Она получила телесные травмы, ее отпустили.

За сутки в Орловской области в пятнадцати ДТП три человека получили травмы.