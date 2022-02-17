Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 8:12

В Орле «Ниссан» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген»

Автомобили двигались попутно, но не поделили дорогу
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле «Ниссан» столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген». Автомобили двигались попутно, но не поделили дорогу.

В региональном «ГИБДД» рассказали, что 16 февраля, около 10.00, водитель легковушки двигался по улице Лескова в сторону Красноармейской улицы. В районе дома 16 автомобили столкнулись. В грузовом фургоне был 56-летний водитель и 51-летняя пассажирка. Она получила телесные травмы, ее отпустили.

За сутки в Орловской области в пятнадцати ДТП три человека получили травмы.