В Орловской области временно разрешили охоту на кабанов. Численность животных регулируют из-за угрозы их заражения африканской чумой свиней.

Соответствующие приказы подписаны 14 февраля. При охоте можно использовать как огнестрельное оружие и живоловушки, так и помощь собак охотничьих пород. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– При этом необходимо исключить нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечить сохранность среды их обитания, - сообщает пресс-служба правительства.

С 15 февраля по 31 декабря 2022 года охота на кабанов в неограниченном количестве допускается около свиноводческих комплексов, шириной до 10 километров, радиусом – до 5 километров, расположенных на территориях охотничьих угодий и особо охраняемых природных зонах Орловской области.

С 22 февраля по 31 марта 2022 года охота на девять особей разрешена в Нарышкинском природном парке Урицкого района.