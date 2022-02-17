В пригороде Орла два ребенка получили травмы в столкновении "ВАЗа" и "Хендаи"

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В деревне Образово под Орлом произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Столкнулись "ВАЗ" и "Хендаи".

В УГИБДД рассказали подробности автомобильной аварии, произошедшей утром 16 февраля. Спровоцировал ДТП 18-летний водитель "ВАЗа", который выехал на встречную полосу Школьной улицы. Отечественная легковушка врезалась в кроссовер "Хендаи", за рулем которого была тридцатилетняя женщина. В машине находилось двое детей.

- В результате ДТП пассажиры, мальчик 2014 года рождения и мальчик 2012 года рождения, получили телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Как сообщили в региональной Госавтоиснпекции, всего за сутки было зафиксировано 15 ДТП, два из них с пострадавшими.