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Происшествия17 февраля 2022 7:12

В пригороде Орла два ребенка получили травмы в столкновении "ВАЗа" и "Хендаи"

18-летний водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию в дереве Образцово
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В деревне Образово под Орлом произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка. Столкнулись "ВАЗ" и "Хендаи".

В УГИБДД рассказали подробности автомобильной аварии, произошедшей утром 16 февраля. Спровоцировал ДТП 18-летний водитель "ВАЗа", который выехал на встречную полосу Школьной улицы. Отечественная легковушка врезалась в кроссовер "Хендаи", за рулем которого была тридцатилетняя женщина. В машине находилось двое детей.

- В результате ДТП пассажиры, мальчик 2014 года рождения и мальчик 2012 года рождения, получили телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Как сообщили в региональной Госавтоиснпекции, всего за сутки было зафиксировано 15 ДТП, два из них с пострадавшими.