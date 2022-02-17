Россельхознадзор забраковал прибывшие из Франции в Орел семена

Россельхознадзор забраковал партию семян ячменя, прибывшую в Орел из Франции Фото: Ольга СУПОНЕВА

Россельхознадзор забраковал семена, прибывшие в Орел из Франции. Партия ячменя весом около 20 тонн отправлена обратно.

Семена проверили на месте таможенного оформления грузов, партия предназначалась для одного из местных сельскохозяйственных предприятий. Специалисты ведомства обнаружили нарушения и запретили выпускать семенной материал к обороту на территории Орловской области.

- Причиной запрета явилось несоответствие сведений в фитосанитарном сертификате с информацией в коммерческих и транспортных (перевозочных) документах. В частности, не совпали номера автотранспортного средства и адрес места выгрузки, - пояснили "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.