В Орле задержан местный житель, сорвавший браслет с руки студента

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель Орла задержан по подозрению в грабеже. 26-летний орловец сорвал с руки 17-летнего студента браслет и скрылся.

Несовершеннолетний учащийся одного из колледжа находился на улице в Железнодорожном районе города. На Деревообделочной улице он стал жертвой грабежа. После того, как неизвестный сорвал с молодого человека браслет и был таков, юноша обратился в полицию. Оперативникам удалось вычислить грабителя по горячим следам.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В настоящее время подозреваемый задержан следователем, в ходе опознания потерпевший уверенно опознал его как лицо, совершившее преступление, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Кстати, браслет из-за которого орловец попал под уголовную статью, не представляет собой особой ценности: на руке у студента была металлическая бижутерия стоимостью около 900 рублей.