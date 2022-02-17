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Общество17 февраля 2022 6:17

В Орле почтили память воинов-интернационалистов

Среди участников военных конфликтов – около 8 тысяч жителей Орловской области
Нина СОКОЛОВА
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Фото: Андрей Сасин

Фото: Андрей Сасин

В Орле прошел митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов. Мероприятие состоялось у мемориала на Наугорском шоссе.

15 февраля почтить память погибших воинов к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов пришли первые лица города и области, представители общественных организаций, ветераны боевых действий, родственники воинов-интернационалистов. К мемориалу участникам боевых действий возложили венки. Торжественные мероприятия также прошли и в районах Орловской области.

- Среди участников военных конфликтов – около 8 тысяч жителей Орловской области. Около 200 из них погибли. Многие награждены боевыми орденами и медалями. В их числе есть Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, - отметили в пресс-службе регионального Правительства.