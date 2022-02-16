Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Кромском районе «КАМАЗ» сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.

15 февраля, около 16 часов 40 минут, на улице 25 октября в поселке городского типа Кромы 51-летний водитель двигался по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

28-летняя пострадавшая хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель допустил наезд.

Девушка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.