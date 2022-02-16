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Происшествия16 февраля 2022 13:44

В Кромском районе «КАМАЗ» сбил девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Кромском районе «КАМАЗ» сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали.

15 февраля, около 16 часов 40 минут, на улице 25 октября в поселке городского типа Кромы 51-летний водитель двигался по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

28-летняя пострадавшая хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. Водитель допустил наезд.

Девушка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.