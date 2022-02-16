Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Кромском районе суд рассмотрит дело о хищении комбикорма на 1 миллион 700 тысяч рублей. Организованная группа хранила краденное на складе, а затем продавала.

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении трех кромчан. Их обвиняют в пяти преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские выяснили, что мужчины действовали в группе. Один из них был водителем организации из Курской области и с января по май 2021 года перевозил на ферму комбикорм, используя служебный грузовик. Часть содержимого мужчина выгружал.

Остальное попадало на склад, расположенный в поселке Кромы. Там кормикорм хранили и фасовали, а затем продавали. За 4 месяца местные жители похитили более 50 тонн корма для животных. Организация потеряла порядка 1 миллиона 708 тысяч рублей.

Стражи порядка провели обыски в жилых помещениях и автомобилях мужчин. Там было найдено оружие, патроны, наркотическое и психотропное средство. Местным жителям избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время расследования проведено более 20 сложнейших экспертиз. В Кромской районный суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением для дальнейшего рассмотрения.