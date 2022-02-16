Пенсионерка из Орла перевела миллион рублей мошенникам, чтобы спасти дочь

Телефонным мошенникам пенсионерка перевела миллион рублей Фото: Архив "КП"

Пенсионерка из Орла лишилась миллиона рублей: все свои сбережения пожилая женщина перевела мошенникам. Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ее дочь угодила в серьезное ДТП и деньги нужны, чтобы уберечь ее от уголовной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, преступники действовали по отработанной схеме. Мошенник дозвонился 88-летней орловчанке и представился работником правоохранительных органов. Далее он выложил легенду, что родственница пенсионерки учинила ДТП с пострадавшим и ей может грозить тюрьма. Доверчивая женщина поверила, что деньги нужны на операцию и перевела все, что у нее было, телефонным аферистам.

Только позже орловчанка дозвонилась до родни, тогда и выяснилось, что она попалась на уловки мошенников. Полицейские завели уголовное дело и ищут обманувших бабушку преступников. И в то же время в УМВД орловцев в очередной раз просят поговорить с пожилыми родственниками и знакомыми и убедить их не доверять незнакомцам, что бы те не говорили и кем бы не представлялись.