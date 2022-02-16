. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом перевернулся «ГАЗ». Авария произошла из-за водителя «Рено Логан», выехавшего на встречку.

ДТП случилось 15 февраля утром на трассе М-2 «Крым». 30-летний мужчина на «Рено Логан» ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода. В районе 344 километра он выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с «ГАЗом», который впоследствии опрокинулся.

- В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД по Орловской области.