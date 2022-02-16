Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Орловчанка Анна Машкина выступит на Всероссийском музыкальном конкурсе. Творческое состязание начнется 9 апреля.

В музыкальном конкурсе «Новая звезда-2022» примут участие вокалисты из 85 регионов России. Орловскую область представит 21-летняя Анна Машкина, которая выступает в нескольких жанрах: эстрада, фолк, инди, поп.

- Масштабное музыкальное состязание будет транслироваться на телеканале «Звезда» с 9 апреля. У орловцев будет возможность поддержать нашу конкурсантку с помощью СМС-голосования, которое будет проходить еженедельно, - рассказали в пресс-службе областного Правительства.