Автомобильный экипаж из Орла преодолеет 6 тысяч километров на пути к Байкалу

Фото: информационный центр музея Победы

Автомобильный экипаж преодолеет 6 тысяч километров на пути к Байкалу. Команду из Орла «4 стороны» возглавит Андрей Кох.

Автопробег «Байкальская миля 2022. Места силы» стартует 20 февраля в музее Победы на Поклонной горе. К самому глубокому озеру мира от из Москвы направятся 8 экипажей. В их число входят как участники прошлых лет, так и новые команды, а также блогеры и журналисты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Маршрут, длиной 6 тысяч километров, включает в себя задания, посвященные патриотическому воспитанию, культурному и историческому наследию регионов России. Задания разрабатывали музей Победы, Русское географическое общество при поддержке министерства туризма республики Бурятия.

Задания будет оценивать жюри, в которое входит путешественник Федор Конюхов и Вячеслав Фетисов.

Открытие мероприятия состоится 20 февраля в 11.00, а автопробег стартует с 12.00 у музея Победы с аллеи ветеранов войны. Квест продлится до 9 марта 2022 года. Всего в нем примут участие 14 команд.