Четыре автомобиля угодили в ДТП на Болховском шоссе Орла

Фото: УГИБДД по Орловской области

На Болховском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля. В ДТП вечером 15 февраля угодили внедорожник, кроссовер, грузовик и легковушка.

В региональном ГИБДД описали обстоятельства аварии. Пожилой водитель автомобиля "Шкода Йети", ехавший со стороны Раздольной улицы в сторону Игнатова, допустил столкновение с грузовиком "КамАз", который двигался навстречу. Затем машину отбросило в две встречные иномарки - "Шевроле" и "КИА". 71-летний водитель "Шкоды" получил травмы.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Шкода" получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.