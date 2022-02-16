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Происшествия16 февраля 2022 10:58

Четыре автомобиля угодили в ДТП на Болховском шоссе Орла

15 февраля столкнулись внедорожник, кроссовер, грузовик и легковушка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской области

Фото: УГИБДД по Орловской области

На Болховском шоссе в Орле столкнулись четыре автомобиля. В ДТП вечером 15 февраля угодили внедорожник, кроссовер, грузовик и легковушка.

В региональном ГИБДД описали обстоятельства аварии. Пожилой водитель автомобиля "Шкода Йети", ехавший со стороны Раздольной улицы в сторону Игнатова, допустил столкновение с грузовиком "КамАз", который двигался навстречу. Затем машину отбросило в две встречные иномарки - "Шевроле" и "КИА". 71-летний водитель "Шкоды" получил травмы.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Шкода" получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.