В орловских школах на селе планируют провести капремонт

Сельские школы в Орловской области ждет ремонт Фото: Ольга СУПОНЕВА

В орловских школах планируют провести капремонт. В первую очередь отремонтируют сельские учебные заведения.

По госпрограмме «Развитие образования» в регионе капремонта требуют здания десяти школ. В 2022-2023 годах в порядок планируют привести учебные заведения в Покровском, Новосильском и Мценском районах.

- Капитальный ремонт будет проведён в Дросковской начальной школе, Селезневской средней школе и Краснооктябрьской основной общеобразовательной школе, - уточнили в пресс-службе Орловского областного совета.