На ремонт библиотеки Бунина в Орле выделят 17 миллионов рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП")

В Орле отремонтируют областную библиотеку им. Бунина. На капремонт здания выделят более 17 миллионов рублей.

Вопрос о финансировании капитального ремонта библиотеки им. Бунина рассмотрели на заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, в текущем году, а также плановом периоде 2023-2024 годов из областного бюджета выделят более 17 миллионов рублей на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.