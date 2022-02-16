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В Орловской области подвели итоги освоения средств по нацпроектам в 2021 году. На эти цели выделили 5 миллиардов 481 миллион рублей.

Руководитель департамента экономического развития Орловской области Сергей Антонцев на профильном комитете подвел основные итоги. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов.

Средства в 2021 году освоены на 95,7%. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» региональный сосудистый центр Орловской областной клинической больницы оснастили оборудованием.

В учебных заведениях создали новые учебные места, отремонтировали спортивные залы в сельских школах. В 26 школах создано 47 «Точек роста» в рамках нацпроекта «Образование».

По национальному проекту «Демография» основные денежные средства направили на выплаты семьям с детьми, строительство детских садов и создание условий для занятий спортом.

Сергей Антонцев уточнил, что все муниципальные образования участвуют в региональных проектах. По состоянию на 2022 год заключено 85 соглашений с муниципалитетами.