В Заводском районе временно отключили электричество Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Заводском районе Орла 16 февраля временно отключили электричество. Публикуем список адресов.

Сегодня, 16 февраля, на нескольких улицах Заводского района отключат свет из-за ремонта. По информации диспетчера «Орелоблэнерго», без электроэнергии с 9.00 до 12.00 остались жители частного сектора ул. Нормандия-Неман, 28-73; ул. Гагарина, 70-96; пер. Дорожный.

А с 14.00 до 17.00 света не будет по следующим адресам: ул. Нормандия-Неман, 6, 7, 11, 20; частный сектор пер. Дальний, 1-21; ул. Маяковского, 58-121; ул. Песковская, 14а-47б; пер. Партизанский, 1-14.

Кроме того, из-за техобслуживания подстанции с 9:00 до 12:00 временно отключили светофоры на пересечении улиц Нормандия-Неман и Гагарина.