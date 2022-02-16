Фото: Ольга Супонева

В Орле мужчина проходил мимо общежития и украл микроволновку. Полицейские изъяли похищенное.

В отделение полиции обратился орловец с заявлением о пропаже микроволновой печи. Она пропала во время отсутствия хозяина в комнате общежития на улице Маринченко. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники начали поиск и установили все обстоятельства случившегося. Оказалось, что 56-летний орловец проходил мимо общежития и увидел открытую дверь. Он зашел внутрь, взял микроволновку и ушел.

Имущество у вора изъяли. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.