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Происшествия16 февраля 2022 8:11

В Орле мужчина проходил мимо общежития и украл микроволновку

Полицейские изъяли похищенное
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле мужчина проходил мимо общежития и украл микроволновку. Полицейские изъяли похищенное.

В отделение полиции обратился орловец с заявлением о пропаже микроволновой печи. Она пропала во время отсутствия хозяина в комнате общежития на улице Маринченко. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники начали поиск и установили все обстоятельства случившегося. Оказалось, что 56-летний орловец проходил мимо общежития и увидел открытую дверь. Он зашел внутрь, взял микроволновку и ушел.

Имущество у вора изъяли. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.