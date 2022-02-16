Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской

В Орле пожарные спасли троих мужчин из горящей квартиры на улице Блынского. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

15 февраля, около 01.15 ночи, на пульт спасателей пришло сообщение о пожаре. В Орле загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В трехкомнатной квартире выгорела одна из комнат и постельные принадлежности. Трое мужчин были спасены. Они находились внутри, их передали медикам. Жильцы верхних этажей также были эвакуированы.

Размер ущерба и причина пожара устанавливаются специалистами.