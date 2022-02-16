Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом при пожаре погибла женщина. Возгорание произошло в Ливенском районе.

Накануне, 15 февраля, примерно в 19.06 спасатели получили сообщение о пожаре в селе Дубрава Ливенского района. Загорелся жилой дом в 28 километрах от спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области.

Во время приезда бригады дом горел открытым пламенем по всей площади. При этом, сохранялась угроза распространения пламени на другие строения.

В результате дом успел выгореть полностью. Во время тушения в одной из комнат пожарные нашли погибшую 41-летнюю женщину.

Причина пожара устанавливается специалистами.