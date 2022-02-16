Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области встретился с министром строительства России. Во время встречи обсудили строительство "Титаника".

Андрей Клычков и Ирек Файзуллин обсуждали ряд вопросов, касающихся развитии строительства в регионе, реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и строительство многопрофильного медицинского центра. Ему было уделено особое внимание. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской области – совместная задача, стоящая перед федеральными и региональными органами власти, − отметил Ирек Файзуллин.

В 2021 году в регионе ввели в эксплуатацию 308,3 тысяч квадратных метров жилья. Это значение превышает запланированное на 3%. Из аварийного жилья расселили порядка 500 человек.