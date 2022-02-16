В Орле возобновят благоустройство дворов 1 апреля. За год в городе отремонтируют 32 объекта.

Работы проводятся в рамках проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В планах ремонт дворовых дорожек и тротуаров, установка лавочек, урн и фонарей. Большинство территорий отремонтируют с использованием тротуарной плитки.

Работа продлятся 4 месяца – до 1 августа. Всего в области планируется отремонтировать 100 дворовых и 49 общественных территории в 2022 году.