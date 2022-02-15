В Орле не нашли подрядчика по ремонту Красного моста Фото: Ольга СУПОНЕВА

Подрядчика на ремонт Красного моста в Орле опять не нашли. На второй электронный аукцион никто не подал заявок.

Такая информация содержится на портале Государственных закупок. Торги не состоялись по той причине, что не нашлось желающих взяться за продолжение ремонта моста: ни одной заявки так и не было подано.

Ранее губернатор Андрей Клычков сообщил в одном из прямых эфиров в инстаграме, что подрядную фирму будут искать до того момента, пока это не даст результата.