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Орловские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по легкой атлетике. За медали в спортивном состязании боролись участники из 12 регионов

Соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой прошли в Орле.

В беге на дистанции 400 метров победу одержал двукратных чемпион страны Максим Федяев, на дистанции 800 метров первым стал Сергей Дубровский. В забеге на 60 метров высокий результат показал мастер спорта Евгений Харин. 200 метров первый пробежал Владислав Коновалов, который также одержал победу в составе орловской сборной в эстафете.

Среди женщин в беге на 400 метров золото взяла Анастасия Мадышева, а на дистанции 1500 метров первой стала Евгения Фомина. В двоеборье обладателями золотых медалей стали орловские легкоатлеты Игорь Братишка и Егор Яцунский, - рассказали в пресс-службе областного Правительства.