Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле на строительство детсада на Ливенской выделят более 116 миллионов рублей. По планам, в сентябре 2022 года уже откроют ясли.

На завершение первого этапа строительства детского сада из резервного фонда Правительства Орловской области выделят более 116 миллионов рублей. Губернатор уже подписал соответствующее постановление 10 февраля. В общей сложности сам проект профинансируют на 170 миллионов рублей. Сейчас ведутся внешние и внутренние строительные работы.

- Ожидается, что первая очередь (ясли) будет открыта в сентябре. Дошкольное учреждение рассчитано на 105 детей. Это будут самые большие ясли в городе Орле – 1200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.