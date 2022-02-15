Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле полицейские проверили безопасность снежных горок. О несанкционированных местах для катания сообщили в городскую администрацию.

Сотрудники ГИБДД проверили все опасные горки, скаты которых выходят на проезжую часть.

- По таким фактам в администрацию города направлено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД по Орловской области.

Кроме того, полицейские побеседовали с юными орловцами и напомнили им о том, что необходимо соблюдать правила безопасности и кататься с горок только в специально отведенных для этого местах.

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