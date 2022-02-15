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Общество15 февраля 2022 13:47

В день влюбленных орловские полицейские и школьники провели акцию "К ПДД с любовью"

Стражи порядка напоминали орловцам о правилах дорожного движения, а дети дарили "валентинки"
Нина СОКОЛОВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В день влюбленных орловские полицейские и школьники провели акцию "К ПДД с любовью". Стражи порядка напоминали орловцам о правилах дорожного движения, а дети дарили "валентинки".

В День всех влюбленных поздравить жителей Троснянского района вышли сотрудники ГИБДД, ПДН и воспитанники школы-интерната. Проверив документы у водителей, полицейские рассказали о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми друг к другу на дороге. Дети дарили автолюбителям и пешеходам «валетнинки», на которых написали ПДД.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, акция «К ПДД с любовью!» вызвала только положительные эмоции у жителей Тросны. Участники дорожного движения обещали инспекторам неукоснительно соблюдать правила безопасности.