В Мценске создадут «Точку роста» на базе школы №4. Центр оборудуют в рамках национального проекта «Образование».

«Точка роста» будет иметь естественно-научную и технологическую направленность. Она поможет выпускникам качественнее готовиться к ЕГЭ по таким предметам как физика, химия и биология. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В настоящее время разработан план по информационному сопровождению центра, создана педагогическая группа, а в ближайшее время планируется ремонт в кабинетах и лабораториях.