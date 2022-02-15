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Общество15 февраля 2022 13:16

В Мценске создадут «Точку роста» на базе школы №4

Центр оборудуют в рамках национального проекта «Образование»
Сергей Силаев
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В Мценске создадут «Точку роста» на базе школы №4. Центр оборудуют в рамках национального проекта «Образование».

«Точка роста» будет иметь естественно-научную и технологическую направленность. Она поможет выпускникам качественнее готовиться к ЕГЭ по таким предметам как физика, химия и биология. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В настоящее время разработан план по информационному сопровождению центра, создана педагогическая группа, а в ближайшее время планируется ремонт в кабинетах и лабораториях.