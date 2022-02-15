Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Более 15 тысяч орловцев оформили «Пушкинскую карту». Это одна треть от общего числа возможных обладателей.

Номинал карты увеличили до 5 тысяч рублей в 2022 году, а список учреждений культуры, которые можно посетить, расширили. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

С февраля орловцы имеют возможность сходить по карте в кино. Помимо этого, можно посетить четыре орловских театра, музеи, выставочный центр и филармонии.

На кино можно потратить не более 2 тысяч рублей в год. В частности, в кинотеатре «Современник» и «ГРИННФильм» бесплатно доступны фильмы отечественного производства. Карту могут оформить молодые орловцы в возрасте от 14 до 22 лет.