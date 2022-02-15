Внешнеторговый оборот в Орловской области увеличился до 814 миллионов долларов

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Внешнеторговый оборот Орловской области увеличился до 814 миллионов долларов. Показатель вырос за год сразу на 45%.

Экспорт региона за 2021 год вырос по сравнению с 2020 годом на 44,8% и достиг 418,5 миллиона долларов, а импорт увеличился на 45% и составил 396,2 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Несырьевой экспорт составляет более 99% товарооборота. В его основе такие товары как продовольственное сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них.

– География внешнеторгового взаимодействия региона включает 86 стран мира, в том числе в 73 страны осуществлялся экспорт. Из Орловской области экспортируется более 500 видов товаров, - сообщила пресс-служба правительства.

При экспорте основными партнерами стали Латвия, Беларусь, Казахстан, Германия, Литва и Украина, а при импорте – Беларусь, Германия, Китай, Украина, Италия и Турция.