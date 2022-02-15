Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области выделят 640 миллионов рублей на развитие животноводства. Средства поступят в 2022 году.

217,3 миллиона рублей направят на поддержку племенного животноводства. На развитие молочного скотоводства предусмотрено 40,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– В 2022 году в Орловской области 84,8 миллионов рублей из средств господдержки будут направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 50 миллионов рублей − на развитие мясного животноводства, 125,9 миллионов рублей − на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции животноводства, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Помимо этого, на гранты научным и образовательным организациям направят 10,9 миллиона рублей, 60 миллионов выделят на поддержку семейных фермерств, а на оплату страховой премии в животноводстве предусмотрено 50,5 миллиона рублей.