Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасатели проверили готовность к весеннему половодью. На центральной спасательной станции города состоялся смотр сил и средств отряда «аварийно-спасательной и противопожарной службы».

В смотре приняли участие личный состав водного и техногенного отрядов областной поисково-спасательной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

– Он включал в себя осмотр плавсредств, исправность их корпусов, устройств, судовых систем, механизмов и агрегатов, укомплектованность предметами судового снабжения, автомобильной техники, аварийно-спасательного снаряжения, средств связи и другого оборудования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Такие же смотры прошли во Мценске и Ливнах, а также в пожарных подразделениях.