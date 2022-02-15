В Орловскую область поступит большая партия экспресс-тестов на COVID-19. Об этом рассказал губернатор во время прямого эфира в Instagram.

Жители Орловщины поинтересовались у главы региона, где в регионе можно сделать бесплатный тест на коронавирусную инфекцию. Клычков рассказал, что это возможно, если у человека есть простудные симптомы. При их отсутствии можно сделать только платный тест.

– В ближайшее время мы также ожидаем поставку большого количества экспресс-тестов из федерального центра, - отметил губернатор.

В случае сохранения тенденции снижения заболеваемости в четверг на оперативном штабе обсудят возможные послабления. До 17 февраля в регионе запрещена работа ночных клубов, дискотек и общепита.