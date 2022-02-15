Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области мужчина погиб при пожаре. Возгорание произошло в Ливенском районе.

Примерно в 01.25, 15 февраля, пожарные получили сообщение о возгорании дома на двух хозяев в поселке Совхозный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Часть дома горела изнутри во время приезда спасательной бригады. Была угроза переноса пламени на соседнюю квартиру. В результате выгорел потолок и стены.

Пожарные спасли от огня ближайшую квартиру и рядом стоящий дом. В ходе тушения эвакуирован один человек и еще один найден погибшим.

Предполагаемая причина пожара – нарушения правил безопасности при курении.